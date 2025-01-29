

Калниня-Лукашевица: Я призвала власти Грузии незамедлительно начать инклюзивный процесс для проведения демократических выборов

29.01.2025 23:54





Инклюзивным процессом должна быть создана возможность для проведения демократических выборов, которые должны быть объявлены в предстоящие месяцы, - заявила член Совета Европы Занда Калниня-Лукашевица, которая в качестве члена Комиссии по мониторингу подготовила доклад о признании - непризнании мандатов грузинской делегации 28 января.



«Несмотря на предвыборные обещания, приостановка правящим большинством процесса вступления в ЕС, применение жестокой силы против демонстрантов, вопреки праву на собрания, и репрессии против оппозиции и гражданского общества вызвали глубокий социальный кризис и отсутствие доверия к политическим институтам в стране и легитимности …



В демократическом обществе, столкнувшемся с таким глубоким социальным кризисом, когда социальный контракт между правителями и обществом сломан, адекватным ответом является передача вопроса гражданам посредством новых демократических выборов. Однако очевидно, что [новые] выборы, проведенные в условиях предыдущих выборов, без расследования значительных недостатков и нарушений, отмеченных в отчете Ассамблеи о наблюдении за выборами, не смогут привести к демократическим выборам и не разрешат социальный кризис.



Соответственно, я призвала официальных лиц немедленно начать инклюзивный процесс, охватывающий все включенные стороны, социальных акторов и гражданское общество, чтобы дать ответ на эти недостатки и нарушения и создать избирательную среду, которая создаст условия проведения новых демократических выборов, которые должны быть объявлены в последующие месяцы», - сказала Калниня-Лукашевица.





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