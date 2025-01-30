

Президент ПАСЕ сожалеет о решении грузинской делегации выйти из ПАСЕ - «Это опасно для диалога»

30.01.2025 11:17





Я сожалею о решении грузинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы, после того, как ассамблея проголосовала за ратификацию полномочий делегации на определенных условиях, - указанное заявление сделал президент ПАСЕ Теодорос Русопулос.



«Это опасно для диалога, который содействовал бы улучшению демократических стандартов в Грузии», - отметил президент ПАСЕ.



Напомним, что вчера ассамблея 114 голосами против 13 поддержала резолюцию по признанию полномочий грузинской делегации на определенных условиях. В частности, ПАСЕ призвала Грузию к проведению новых парламентских выборов, освобождению политзаключенных и продолжению европейского пути в течение ближайших месяцев. В ответ на это „Грузинская мечта“ приняла решение о прекращении работы в ассамблее.





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