|
|
|
Президент ПАСЕ сожалеет о решении грузинской делегации выйти из ПАСЕ - «Это опасно для диалога»
30.01.2025 11:17
Я сожалею о решении грузинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы, после того, как ассамблея проголосовала за ратификацию полномочий делегации на определенных условиях, - указанное заявление сделал президент ПАСЕ Теодорос Русопулос.
«Это опасно для диалога, который содействовал бы улучшению демократических стандартов в Грузии», - отметил президент ПАСЕ.
Напомним, что вчера ассамблея 114 голосами против 13 поддержала резолюцию по признанию полномочий грузинской делегации на определенных условиях. В частности, ПАСЕ призвала Грузию к проведению новых парламентских выборов, освобождению политзаключенных и продолжению европейского пути в течение ближайших месяцев. В ответ на это „Грузинская мечта“ приняла решение о прекращении работы в ассамблее.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна