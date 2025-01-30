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Чехия ввела санкции в отношении трех сотрудников МВД Грузии
30.01.2025 11:22
Чехия ввела санкции в отношении трех сотрудников МВД Грузии. Об этом в соцсети написал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
«Сегодня по моей рекомендации правительство ввело санкции в отношении трех сотрудников МВД Грузии. Причина — их прямая ответственность за жестокое подавление протестов в Грузии в прошлом году. Проще говоря – исполнители. И мы не хотим их видеть в Чешской Республике», — написал министр.
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