

Вашадзе: Впервые, в международном документе официально появилось требование о проведении новых выборов

30.01.2025 11:34





Впервые, в международном документе официально появилось требование о проведении новых выборов – это очень важный прецедент, пример для иных международных организаций и стран как принцип к руководству, согласно которому, фактически, в нашем требовании по назначению новых выборов нас поддержат все,- указанное заявлении в своем комментарии по резолюции ПАСЕ сделал лидер „Стратегии Агмашенебели“ Георгий Вашадзе.



По словам Вашадзе, запись о выборах в указанной резолюции подчеркивает тот факт, что „Грузинская мечта“ является нелегитимной.



«Фактически, впервые, в международном документе официально появилось требование о проведении выборов, что подчеркивает тот факт, что „Грузинская мечта“ является нелегитимной, и должны быть проведены повторные выборы. Это очень важный прецедент, пример для иных международных организаций и стран как принцип к руководству, согласно которому, фактически, в нашем требовании по назначению новых выборов нас поддержат все. Это результат вашей, грузинского народа, борьбы, непрерывного протеста, который проходит на улицах, а также результат нашего единства. Единый голос политических сил и гражданского сектора имел решающее значение. Начинается абсолютно новый процесс.



Что касается „Грузинской мечты“, их поправки не поддержал ни один депутат. Они даже не были вынесены на голосование, так как их никто не поддержал. Это - реальность, они ввергли себя в изоляцию. Так что, до апреля должны быть назначены новые выборы. Мы сделаем все для того, чтобы одержать окончательную победу; чтобы здесь, в Совете Европы, у Грузии было достойное представительство, как и в других международных организациях.



Согласно указанному документу, фактически, „Грузинской мечте“ ограничили участие в любом формате, в котором она может быть представлена от имени Совета Европы до тех пор, пока не будут назначены новые выборы. Я надеюсь и убежден, что до апреля у нас будет совсем иная ситуация в стране. Так что, вперед, к победе!», - заявил Вашадзе.





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