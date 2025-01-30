

Кобахидзе: работать в ПАСЕ нет смысла

30.01.2025 11:47





Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал бессмысленным продолжение работы «Грузинской мечты» в Парламентской ассамблее Совета Европы. В эфире Imedi Live Кобахидзе заявил:



«Решение, объявленное г-жой Теей Цулукиани от имени делегации, от имени нашей команды, было очень важным. Конечно, это решение было абсолютно безальтернативным. Естественно, в такой ситуации наша делегация не намерена продолжать свою работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, и делегация прекращает свою работу.



Эта делегация будет отозвана парламентом Грузии. Если отношение к грузинскому народу и нашей стране изменится, то в этом случае мы, конечно, вернемся в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. В той ситуации, какую мы видим сегодня, работать там нет смысла.



Сегодняшнее решение не имело принципиального значения для нашей страны, однако абсурдность — это аспект этого решения, который заслуживает анализа», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Грузии, в которой призвала власти провести новые выборы в ближайшие месяцы, освободить политзаключенных и продолжить путь к европейской интеграции.



За документ проголосовали 114 депутатов, 13 — против, 7 воздержались.





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