

Джапаридзе: Усилиями «Грузинской мечты» страна полностью изолирована от цивилизованного мира

30.01.2025 12:09





Усилиями "Грузинской мечты" страна полностью изолирована от цивилизованного мира – Вместо фальшивого девиза - "С достоинством к Европе!", они установили реальность - "С поджатыми хвостами из Европы", - указанное заявление на брифинге сделал один из лидеров "Сильной Грузии" Бадри Джапаридзе.



По словам Джапаридзе, резолюция ПАСЕ имеет огромное значение, так как подчеркивает, что весь цивилизованный мир поддерживает борьбу грузинского народа.



"Резолюция была принята единогласно, и, вместо того, чтобы учесть её решение, делегация "Грузинской мечты" заявила, что не будет принимать участие в работе ассамблеи. Это именно та реальность, которая стоит перед нашей страной, когда усилиями "Грузинской мечты" страна полностью изолирована от цивилизованного мира. Вместо фальшивого девиза - "С достоинством к Европе!", они установили реальность - "С поджатыми хвостами из Европы". Это та реальность, которую "Грузинская мечта" установила своими насильственными политическими шагами. В то же время, грузинский народ получит от всех цивилизованных стран всю необходимую поддержку, которая обеспечит успешное завершение его борьбы. Этот успех необходим для сплочения общества, установления мира и нормального развития нашей страны. Именно для этого была принята эта важная резолюция, которую единогласно поддержала ПАСЕ", - отметил Джапаридзе.





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