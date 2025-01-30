

Бучукури: Одним из требований является проведение новых выборов - это победа Грузии и каждого гражданина

30.01.2025 13:18





«Трагедия, что 27 января 1999 года Грузия стала членом Совета Европы, а спустя 26 лет т.н власть Иванишвили без согласия народа решило покинуть него, как будто опередила Совет Европы», – заявила член партии «Гахария – За Грузию» Анна Бучукури.



По ее словам, решение грузинской делегации прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является предательством национальных интересов и грузинского народа.



«Это был первый случай, когда Совет Европы официально заявил, что выборы не признаны, и одним из требований является проведение новых выборов. Это заслуга и, можно сказать, победа Грузии и каждого гражданина, который в течение стольких месяцев, несмотря на системное насилие, стоит и защищает будущее своей страны. И не только европейское будущее, но и национальные интересы и вообще будущее Грузии.



Что касается этой отчаянной реакции «Грузинской мечты», то это предательство национальных интересов, и ничего больше. Почему мы хотим быть частью Запада? Потому что в западном цивилизованном мире Грузия и грузинский народ смогут лучше всего защитить свои национальные интересы и идентичность. Это не какая-то абсурдная инициатива с новыми форматами, которые нам постепенно навязывает т.н власть, продвигая формат 3+3. То, что происходит в Грузии в последние месяцы, – это борьба за защиту национальной идентичности.



Также трагично, что 27 января 1999 года Грузия стала членом Совета Европы, и тогда была произнесена знаменитая фраза Зураба Жвания: «Я грузин, следовательно, я европеец». А спустя 26 лет, без согласия грузинского народа, т.н власть Иванишвили в отчаянии решила покинуть Совет Европы, как будто опередив его. Повторяю, это предательство национальных интересов и грузинского народа», – заявила Бучукури.



Напомним, что на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы глава грузинской делегации Тея Цулукиани заявила: «Согласно общему решению команды «Грузинской мечты», несмотря на то, что наши полномочия были признаны, с сегодняшнего дня мы прекращаем работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Грузия, как государство, остается членом Совета Европы».







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