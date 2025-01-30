

Гедеван Попхадзе: Победа будет тогда, когда Иванишвили и его хунта будут отправлены в тюрьму

30.01.2025 13:43





Сегодня Европа защищает интересы грузинского народа, который выставлен на посмешище этой олигархической группой и "клубом любителей сребреников". Что в этом несправедливого?! – Сегодня наши европейские партнеры заняла стороны грузинского народа в конфликте: грузинский народ против хунты Иванишвили, - указанное заявление в эфире телепрограммы "Дневной ньюсрум" телеканала "Палитраньюс" сделал один из лидеров "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе, чем прокомментировал вчерашнюю резолюцию ПАСЕ по Грузии.



По его словам, может быть, для "Грузинской мечты"позиция Европы и кажется несправедливой, но для грузинского народа это единственное адекватное отношение.



Сегодня Европа защищает интересы грузинского народа, который выставлен на посмешище этой олигархической группой и "клубом любителей сребреников". Они выставили грузинский народ на посмешище, и Европа заняла сторону народа, а не их. Что в этом несправедливого?! Может быть, для "Грузинской мечты"позиция Европы и кажется несправедливой, но для грузинского народа это единственное адекватное отношение. Поэтому мы и хотим Европу, там справедливое государство, там те права человека, которые они ["Грузинской мечта"] забыли. Выбор в отношении Европы страна сделала не только из-за экономической выгоды, а еще и из-за того, что там права человека, там человек - главный. Там какой-либо один олигарх не сможет взять и прикарманить государство, не заставит плясать под свою дудку судей и полицейских. Поэтому мы и хотим в Европу, а для них это грань, они хотят феодализм Иванишвили. После этого, о какой несправедливости со стороны Европы можно говорить или в отношении кого?!",- отметил Попхадзе.



Он также заявил, что резолюция ПАСЕ является успехом, а победа грузинского народа будет после того, как "Иванишвили, его хунта, самозваный режим отправятся в тюрьму".





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