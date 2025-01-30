

Кавелашвили наградил министра ВД и других руководящих лиц полиции орденами Чести

30.01.2025 14:38





За «особый вклад в усиление законности и правопорядка» вице-премьер правительства Грузии, министр внутренних дел Грузии, находящийся под санкциями США генерал-полковник Вахтанг Гомелаури и другие руководящие лица полиции награждены орденами Чести.



Ордена, по представлению премьер-министра и председателя парламента «Грузинской мечты» Шалвы Папуашвили, им вручил псевдопрезидент Михаил Кавелашвили.



Церемония награждения проходила во Дворце Атонели.



Ираклий Кобахидзе поздравил руководство полиции с получением государственной награды – ордена Чести, и выразил им благодарность за службу.



Напомним, что решение о представлении 11 высокопоставленных чиновников МВД к государственной награде Ираклий Кобахидзе озвучил 20 декабря прошлого года. Среди представленных: министр ВД, вице-премьер Вахтанг Гомелаури, первый замминистра Шалва Бедоидзе, замминистра Александр Дарахвелидзе, замминистра Георгий Бутхузи, замминистра Иосиф Челидзе, директор Департамента Криминальной полиции Темур Купатадзе, директор Департамента Патрульной полиции Важа Сирадзе, директор Тбилисского департамента полиции Сулхан Тамазашвили, директор Департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили, заместители директора того же департамента – Милери Лагазаури и Мирза Керзевадзе.





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