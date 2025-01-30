

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвала к освобождению Мзии Амаглобели

30.01.2025 15:49





Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призывает власти «Грузинской мечты» немедленно освободить Мзию Амаглобели.



«Я призываю к немедленному освобождению журналистки Мзии Амаглобели, состояние здоровья которой вызывает серьезную обеспокоенность. Я повторяю, что правительство Грузии должно безоговорочно освободить всех журналистов, которые были произвольно арестованы или задержаны.



Жестокие нападения на журналистов, освещающих демонстрации, должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности в соответствии с решением Совета министров 3/18 «О безопасности журналистов», — заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.



Основательница онлайн-изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели продолжает протестную голодовку 19-ый день.



В ночь с 11 на 12 января Мзию Амаглобели задержали дважды. В первый раз за наклеивание стикера с призывом начать всеобщую забастовку. Второй раз — за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Инциденту предшествовало противостояние между участниками акции и полицией, вызванные провокационными действиями со стороны полиции.



Амаглобели обвиняют по статье о нападении на полицейского, что, согласно УК Грузии, карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.



14 января Батумский городской суд избрал для Амаглобели меру пресечения в виде содержания под стражей. Судья Нино Сахелашвили удовлетворила ходатайство прокуратуры, отклонив предложение защиты об освобождении под залог. Адвокаты обжаловали решение о предварительном заключении в Апелляционном суде. Однако Кутаисский апелляционный суд не принял жалобу к рассмотрению.





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