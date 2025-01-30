

Глава МИД «Грузинской мечты» находится с визитом в Армении

30.01.2025 16:01





Министр иностранных дел «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили сегодня, 30 января, посетила Республику Армения.



В рамках упомянутого визита Мака Бочоришвили провела встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном как тет-а-тет, так и в расширенном составе.



На встрече Бочоришвили подчеркнула «важность своего первого официального визита в Армению в качестве министра».



На встрече обсуждалась важность стратегического партнерства между Грузией и Арменией. Было также отмечено, что декларация о стратегическом партнерстве между Грузией и Арменией вывела отношения между двумя странами на новый уровень. Особое внимание, на встрече было уделено торгово-экономическому партнерству между странами и высоким темпам развития туризма.



Кроме того, стороны говорили о текущих процессах в регионе, существующих вызовах и возможностях, была подчеркнута важность совместных усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.



«Грузия искренне желает видеть мир и стабильность в регионе. Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться этого, чтобы наш регион был стабильным, мирным и процветающим. Будем надеяться, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет заключено на приемлемых для обеих сторон условиях. Только это может стать основой достижения стабильности и прочного мира в этом регионе. Чтобы использовать потенциал нашего региона, необходимо опираться только на этот фундамент», — сказала Бочоришвили.



Говоря о вызовах безопасности в регионе, Бочоришвили упомянула и вызовы, исходящие со стороны России.



«Не могу не указать на проблемы, которые возникают в связи с этой ситуацией. Это гуманитарные проблемы, экономические проблемы и тяжелые социальные условия. Это остается сложной проблемой для Грузии», — заявил представитель «Грузинской мечты».



В конце встречи Бочоришвили пригласила Мирозяна в Грузию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





