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Кобахидзе встретился с презиентом Армении Николом Пашиняном
30.01.2025 16:23
Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, находящийся с визитом в республике Армения, провел встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном. В ходе встречи, проходившей в формате один на один, стороны подчеркнули значение стратегического партнерства между двумя странами, а также обсудили вопросы, которые будут рассматриваться на 14-ом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Внимание также было уделено ситуации в регионе и ходу миротворческого процесса. Ираклий Кобахидзе в очередной раз подтвердил готовность правительства Грузии содействовать диалогу и внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе, что является необходимым для дальнейшего развития стран.
Стороны также отметили существующий между двумя странами диалог на высшем уровне, проходящий в разных форматах, а также тесное сотрудничество в различных сферах, что содействует еще большему углублению взаимоотношений.
На встрече также было отмечено, что предстоящее заседание межправительственной комиссии будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами и полному освоению потенциала, существующего с этой точки зрения.
Премьер-министр Грузии также пригласил своего армянского коллегу посетить Грузию с ответным официальным визитом.
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