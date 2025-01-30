

Зурабишвили: Как может быть, что по сотням административным и 53 уголовным делам прокуратура всегда права?

30.01.2025 17:02





Как так может быть, что по сотням административным и 53 уголовным делам прокуратура всегда права? – об этом на социальной платформе Х пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Как так может быть, что по сотням административным и 53 уголовным делам прокуратура всегда права? Это диктатура. Это судьи и суды сегодняшней Грузии – сердечные друзья России и рабы Иванишвили», - пишет Зурабишвили.



Вместе с тем, 5-ый президент Грузии прокомментировала распространенную информацию о том, что „в декабре 2024 года после введения санкций США семья Бидзины Иванишвили начала переводить свои оффшорные активы в Грузию“.



«Следует отметить, что закон об оффшорах (на который я наложила вето), был принят тогда, когда в центре внимания был закон об иноагентах, и создание официального прикрытия для того, чтобы избежать санкций, со стороны МВФ, Европейской комиссии и Госдепа США осталось без соответствующей реакции», - отметила Зурабишвили.





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