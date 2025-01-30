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Никол Пашинян: 2025 год станет началом новых амбициозных проектов
30.01.2025 17:58
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на 14-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Арменией, что 2024 год был успешным и эффективным для обеих стран.
Ключевые моменты выступления Пашиняна:
Армения и Грузия не должны довольствоваться достигнутым уровнем сотрудничества, а стремиться к новым горизонтам.
2025 год станет стартом новых амбициозных проектов в таких сферах, как коммуникации, энергетика, IT, безопасность, здравоохранение, образование, культура и межгосударственные связи.
Планируются шаги для упрощения демаркации границ, что повысит пассажиропоток и товарооборот между странами.
Намечено совершенствование юридических и законодательных механизмов для упрощения бизнес-транзакций и торговых операций.
О соглашении между Грузией и Арменией
В Тбилиси было подписано важное соглашение, которое способствует обеспечению стабильности во всем регионе.
Документ формализует высокий уровень сотрудничества между странами и открывает новые практические возможности для партнерства.
О стратегическом партнёрстве
За более чем 30 лет независимости Армения и Грузия достигли значительных успехов, преодолевая трудности.
Оба государства твердо уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга.
Мир и стабильность на Кавказе являются приоритетом для обеих стран.
«Мы последовательно движемся к укреплению партнерства, и этот процесс основан на конкретной политике и общих интересах», — подчеркнул Никол Пашинян.
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