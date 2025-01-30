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Никол Пашинян: 2025 год станет началом новых амбициозных проектов


30.01.2025   17:58


Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на 14-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Арменией, что 2024 год был успешным и эффективным для обеих стран.

Ключевые моменты выступления Пашиняна:

Армения и Грузия не должны довольствоваться достигнутым уровнем сотрудничества, а стремиться к новым горизонтам.

2025 год станет стартом новых амбициозных проектов в таких сферах, как коммуникации, энергетика, IT, безопасность, здравоохранение, образование, культура и межгосударственные связи.

Планируются шаги для упрощения демаркации границ, что повысит пассажиропоток и товарооборот между странами.

Намечено совершенствование юридических и законодательных механизмов для упрощения бизнес-транзакций и торговых операций.

О соглашении между Грузией и Арменией

В Тбилиси было подписано важное соглашение, которое способствует обеспечению стабильности во всем регионе.

Документ формализует высокий уровень сотрудничества между странами и открывает новые практические возможности для партнерства.


О стратегическом партнёрстве

За более чем 30 лет независимости Армения и Грузия достигли значительных успехов, преодолевая трудности.

Оба государства твердо уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Мир и стабильность на Кавказе являются приоритетом для обеих стран.


«Мы последовательно движемся к укреплению партнерства, и этот процесс основан на конкретной политике и общих интересах», — подчеркнул Никол Пашинян.


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