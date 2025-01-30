

Гибель подростка у парка Рике – Каладзе обвинил СМИ в политизации трагедии

30.01.2025 19:01





Мэр Тбилиси Каха Каладзе обрушился с критикой в адрес СМИ, обвинив их в политизации трагической гибели подростка на территории парка Рике.



«Они хотят использовать все тяжелейшие факты в политических целях. Вот почему люди их ругают и проклинают. Что сеют, то и пожинают от общества. Они являются первыми насильниками и поощрителями насилия», — заявил Каладзе журналистам в среду.



По его словам, случай произошел «в здании т.н. кувшинов Рике, которое является частной собственностью и остается закрытым».



«Продолжать говорить о других деталях я не буду, исходя из боли семьи и того, что произошло», — добавил он.



16-летний Иосиф Адеишвили погиб, упав в яму, заполненную водой и грязью. Поблизости находились друзья подростка, но помочь ему не смогли.



Случай произошел 25 января на территории, относящейся к концертному залу. До сих пор у одного из входов в здание протянуты полицейские ленты. СМИ о произошедшем стало известно только накануне.



МВД Грузии начало следствие по статье 115 УК — доведение до самоубийства. По ней всегда квалифицируют дела, ели обстоятельства гибели человека изначально неясны.



В мэрии Тбилиси снимают ответственность за произошедшее. В распространенном накануне заявлении подчеркивалось, что трагедия произошла «на частной территории».



Здание в парке Рике, прозванное жители грузинской столицы «тбилисскими кувшинами», построили при президентстве Михаила Саакашвили. Вскоре к власти в стране пришла «Грузинская мечта», а объект, задумывавшийся как культурный центр, так ни разу не задействовали. «Кувшины» еще несколько лет числились на балансе Минэкономики.



С марта 2022 года концертным залом управляет компания, связанная с российским бизнесменом Давидом Хидашели. Бывший вице-президент российской АФК «Система», приближенный к «Грузинской мечте» купил здание через аукцион за 10 млн лари – почти в десять раз меньше начальной стоимости.



Новый владелец обязался инвестировать в сооружение не менее 20 млн лари в течение трех лет (36 месяцев), чтобы организовать там музей вина, цифрового искусства и технологий. Указанный срок истекает через два месяца, каких-либо работ в здании не проводилось.



Источник: Новости - Грузия

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