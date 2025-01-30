

Кобахидзе о приостановке работы делегации Грузии в ПАСЕ: Не станет для нас особой потерей

30.01.2025 19:02





К сожалению, на сегодня, Парламентская ассамблея Совета Европы является структурой, которая даже намного слабее Европейского парламента, - указанное заявление в своем комментарии по вопросу приостановления работы делегации “Грузинской мечты” в ПАСЕ, сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, неучастие грузинской делегации в работе PACE не станет особой потерей.



“Реально, Парламентская ассамблея Совета Европы из года в год теряла свою нагрузку, свою функцию. Она это делала своими руками, и вчерашнее решение является продолжением этого. К сожалению, на сегодня, Парламентская ассамблея Совета Европы является структурой, которая даже намного слабее Европейского парламента.



В таких условиях неучастие в работе ПАСЕ не станет для нас особой потерей, однако, что касается Совета Европы, здесь, мы, естественно, остаемся его членами, и наше сотрудничество будет продолжено в различных форматах. Мы готовы к сотрудничеству с Советом Европы, и в этом мы заверили генерального секретаря Совета Европы, когда он приезжал в Грузию, и, конечно же, мы продолжим работу по разным направлениям“, - заявил Кобахидзе.





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