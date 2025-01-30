

Посольства 14 стран призвали власти Грузии к освобождению Мзии Амаглобели

30.01.2025 19:38





немедленно должна быть освобождена, а ее делоЧлены "Коалиции свободы медии" распространили совместное заявление дипломатических миссий 14 стран.



Текст заявления на социальной платформе Х публикует посольство Великобритании в Грузии.



Посольства-подписанты заявления выражают свою обеспокоенность в связи с содержанием под стражей учредителя изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели, которая со дня своего ареста по сей день, то есть уже 19-ый день, проводит акцию голодовки.



"Коалиция свободы медии" призывает грузинские власти обеспечить права тех журналистов, которые в процессе исполнения своих служебных обязанностей во время освещения акций протеста испытали на себе превышение силы со стороны сотрудников полиции.



Члены "Коалиции свободы медии" крайне обеспокоены состоянием Мзии Амаглобели, которая уже 19-ый день проводит акцию голодовки. Как отметил комиссар Совета Европы по вопросам защиты прав человека, ее предварительное содержание под стражей является необоснованным. Это еще один возмутительный пример запугивания журналистов в Грузии, что ограничивает право на свободу и выражение. Мзия немедленно должна быть освобождена, а ее дело - пересмотрено.



Вместе с тем, мы обеспокоены тем, что после систематического насилия в отношении участников акций протеста до сих пор не приостановлены служебные полномочия или не привлечен к ответственности ни один из сотрудников полиции.



Заявление подписали представители посольств Австрии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Объединенного королевства и Украины. - пересмотрено





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