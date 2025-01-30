

Посол ЕС в Грузии встретился с членами семей задержанных во время протестов

30.01.2025 19:52





Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский встретился с членами семей задержанных во время протестов.



После встречи члены семей задержанных заявили, что предоставили послу информацию об обстоятельствах задержания членов их семей. По их словам, при задержании сотрудники правоохранительных органов применили насилие.



Кроме того, как заявили члены семей задержанных, некоторые из них также призвали посла расширить санкции. По их словам, Герчинский обещал им помощь, но пока неизвестно, какие именно шаги будут предприняты.



По словам Зураба Цецхладзе, отца задержанного Звиада Цецхладзе, посол ЕС рассказал о происходящих в стране процессах.



«На встрече нам предоставили возможность рассказать конкретно о наших случаях, о том, как проходит процесс задержания, как осуществлялось задержание и какова ситуация вокруг заключенных на сегодняшний день. Разговор продолжился тем, что нам следует сделать, чтобы как можно скорее довести эти процессы до логического завершения и добиться каких-то результатов. Моя личная просьба заключалась в том, чтобы Евросоюз применил максимально жесткие рычаги воздействия, применив санкции ко всем, кто участвует в этом процессе. Мы просили максимально быстро и жестко на все отреагировать, чтобы нынешняя власть пришла к выводу, что процессы в стране не могут дальше развиваться таким образом, и приняла государственное решение, которое заключается в следующем — освободить незаконно задержанных заложников и назначить новые выборы, которые принесут мир в эту страну», — заявил Зураб Цецхладзе.





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