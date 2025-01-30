

Представительство ЕС: Никто не должен подвергаться наказанию за наши общие демократические ценности

30.01.2025 19:57





Никто не должен подвергаться наказанию за наши общие демократические ценности, - об этом говорится в заявлении, распространенном Представительством Евросоюза в Грузии.



Евросоюз заявляет о своей полной солидарности со всеми несправедливо задержанными и призывает к их освобождению.



«Сегодня посол Евросоюза в Грузии со своей командой провел встречу с членами семей и друзьями задержанных в контексте акций протеста, проходящих в Грузии.



За каждым задержанным стоят семьи и друзья, которые также переживают огромные трудности. Никто не должен подвергаться наказанию за наши общие демократические ценности. Евросоюз заявляет о своей полной солидарности со всеми несправедливо задержанными и призывает к их освобождению. Справедливость должна восторжествовать. Безнаказанность – закончена», - говорится в заявлении.





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