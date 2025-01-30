

Из резиденции президента Грузии убрали флаг Евросоюза

30.01.2025 20:11





Флаг Евросоюза пропал из церемониального зала резиденции президента Грузии. На это обстоятельство внимание обратили журналисты TV Pirveli.



Согласно законодательству Грузии, на фоне президента должны быть государственный флаг и флаг президента, на котором изображен государственный герб.



Пятый президент Грузии Саломе Зурабищвили дополнительно использовала флаг ЕС, чтобы тем самым подчеркнуть европейские устремления страны.



Сегодня Михаил Кавелашвили наградил орденами Чести руководителей МВД Грузии, против которых некоторые западные страны ввели санкции за жесткое подавление митингов. Эта церемония проводилась в президентском дворце впервые после инаугурации Михаила Кавелашвили, избранного главой государства депутатами «Грузинской мечты».



На фоне Кавелашвили были только флаг Грузии и штандарт президента.



Опрошенные TV Pirveli оппозиционные политики считают, что такой шаг свидетельствует о текушем курсе партии власти. «Наверное скоро они спрячут и грузинский флаг, а единственный флаг, который будет у них на фоне — это флаг России», — сказал член «Национального движения» Гия Джапаридзе.



Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов, согласно которым победу одержала «Грузинская мечта». Она считает себя единственным легитимным представителем власти в стране, а Кавелашвили назвала сегодня «временным квартирантом Дворца Орбелиани».



«В обмен на эту должность (не хочу и думать, что это он делал сознательно и добровольно) вас заставляют подписать репрессивные законы (превентивное задержание, ограничение собраний и манифестаций, политизация государственной службы, снятие профессиональных критериев при трудоустройстве в полицию), потом помиловать более 600 заключенных по чужому указу (это помилованием и не зовется, а амнистия дискрецией президента не является), а сегодня, что самое постыдное, не моргнув глазом, вы награждаете тех людей, которые расправлялись со сверстниками ваших детей», — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.





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