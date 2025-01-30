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Делегация Конгресса СЕ прибудет в Грузию с оговоркой, что визит не означает легитимации


30.01.2025   20:17


3-4 февраля президентская делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ) посетит Грузию.

Цель визита – провести оценку трудностей, с которыми сталкиваются местные власти в свете текущей политической ситуации, и обсудить организацию местных выборов в Грузии, запланированных на октябрь 2025 года, чтобы обеспечить их проведение в соответствии с международными стандартами демократических выборов.

«Визит не следует воспринимать как легитимацию и политическую поддержку взглядов сторон. В связи с предстоящими местными выборами председатель Конгресса запросил заключение Венецианской комиссии в отношении недавно предложенных поправок к Избирательному кодексу, которые могут ослабить в муниципальных советах пропорциональную систему и способствовать продвижению большинства», — указано пресс-релизе.

Председатель Конгресса Марк Коолс, председатель Палаты регионов Сесилия Дальман Ик и председатель Палаты местных властей Бернд Фёрингер в сопровождении генерального секретаря Матье Мори встретятся с представителями местных властей Грузии от всех основных политических партий, представителями гражданского общества и международного сообщества, а также с соответствующими должностными лицами Центральной избирательной комиссии, Офиса народного защитника и министерства регионального развития и инфраструктуры.


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