

Уилсон и Макклир требуют от правительства Великобритании последовать примеру США и ввести санкции против Иванишвили

30.01.2025 21:14





Конгрессмен США Джо Уилсон и британский депутат Джеймс Макклир потребовали от министра иностранных дел Великобритании ввести санкции против Бидзины Иванишвили.



Совместное письмо, отправленное на имя министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, Джо Уилсон публикует на своей странице в социальной сети Х.



Подписантами письма являются председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен США Джо Уилсон (Республиканская партия) и член парламента Великобритании Джеймс Макклир (либерал-демократы).



«Несмотря на то, что мы находимся по разные стороны Атлантического океана и политического спектра, вызов, который из себя представляет грузинский олигарх Бидзина Иванишвили требует совместного, трансатлантического и многопартийного ответа.



Секретарь по иностранным делам, призываем Вас действовать немедленно и ввести санкции в отношении Иванишвили, олигарха, предоставившего возможность путинскому вмешательству в грузинскую демократию и подорвавшему суверенитет страны. В декабре 2024 года Соединенные штаты ввели санкции в отношении Иванишвили; в стремлении к уважению трансатлантического сотрудничества и демократии Объединенное королевство должно сделать то же самое» – говорится в письме.



Вместе с тем, в письме содержится требование о том, чтобы Объединенное королевство последовало примеру США - «путем формальной приостановки стратегического сотрудничества».



«Партия “Грузинская мечта” Бидзины Иванишвили отняла у всего народа демократические права, допустила, чтобы Путин еще глубже засунул в свой карман Грузию. Санкции Объединенного королевства могут иметь решающее влияние, так как Иванишвили и его союзники держат значительные активы посредством компаний, расположенных в Объединенном королевстве. Более того, главное пропагандистское средство Иванишвили - «Имеди ТВ», работает под управлением компании, зарегистрированной в Объединенном королевстве. Это, просто, недопустимо.



Секретарь по иностранным делам, сейчас мир смотрит на Объединенное королевство, чтобы показать, что мы твердо стоим на защите международного порядка, и доказать, что он остается глобальным лидером в борьбе за мир и демократию – как мы сделали это в ответ на вторжение России в Украину.



Откат от демократии в Грузии, отличающийся подавлением оппозиционных голосов и преследованием журналистов, не может быть проигнорирован. Срочный, единый и международный ответ имеет приоритетное значение.



Только такими смелыми действиями мы можем оказать уважение и защитить демократические права грузинского народа,» – говорится в письме.





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