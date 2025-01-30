

У здания парламента Грузии продолжается акция протеста - день 64-ый

30.01.2025 23:18





На проспекте Руставели продолжается протест граждан.



К участникам акции присоединились манифестанты, проводившие протест у здания Общественного вещателя Грузии.



От станции метро «Марджанишвили» к зданию парламента Грузии пришли и участники марша в знак солидарности с медиа-менеджером Мзией Амаглобели.



Уже 64-ой день подряд граждане требуют освобождения всех задержанных в период акций и назначения новых выборов.



Автомобильное движение на проспекте перекрыто.





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