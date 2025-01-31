|
|
|
Депортация 833 граждан Грузии планировалась в США на ноябрь 2024 года
31.01.2025 10:34
Депортация 833 граждан Грузии планировалась в США на ноябрь 2024 года. Об этом сообщает иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в ответ на запрос Fox News.
По данным ICE, в общей сложности были выданы приказы о депортации 1 445 549 иностранцев, которые не находятся под арестом.
В их числе 337 человек с гражданством СССР, 845 — Югославии, 254 — Чехословакии. Вероятно, эти люди эмигрировали в США до того, как эти государства перестали существовать, и не получили новые паспорта. Неясно, в какие страны их должны депортировать теперь.
В списках на депортацию ICE также числятся 709 граждан Азербайджана, 2 808 — Армении, 3 103 — Турции, 3 518 – России, 1 862 – Украины, 323 — Беларуси.
Еще в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал развернуть «крупнейшую в истории Америки программу депортации», заявляя, что это необходимо для избавления страны от преступников. По его оценкам, под высылку подпадают от 15 до 20 миллионов нелегальных мигрантов.
Вскоре после инаугурации 20 января Трамп подписал указ о закрытии южной границы для нелегалов. Он также поручил министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту принять срочные меры по депортации мигрантов, находящихся в США незаконно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна