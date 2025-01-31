

Кобахидзе возложил ответственность за арест Мзии Амаглобели на иностранных политиков и доноров

31.01.2025 10:45





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе возложил обвинил Мзию Амаглобели в «партийно-политическом насилии», а ответственность за ее арест возложил на оппозицию, иностранных политиков и доноров медиаменеджера.



«Все те люди, которые называли немирные протесты мирными, являются подстрекателями того преступления, о котором мы сегодня говорим. Все те люди, которые поощряли насилие на улицах Тбилиси, являются подстрекателями таких правонарушений. Соответственно, ответственность за заключение Мзии Амаглобели должны чувствовать те люди, которые все эти недели и месяцы поощряли насилие в Грузии, в том числе, это конкретные иностранные чиновники, конкретные дипломаты, которые находятся в Грузии, о радикальной оппозиции я даже не говорю. Когда речь идет конкретно о Мзии Амаглобели, ответственность должны взять и ее доноры», — заявил Кобахидзе в комментарии журналистам.



Он добавил, что ожидает, когда «подстрекатели насилия раскаются и выскажут сожаление».



Мзия Амаглобели — основательница независимых изданий Netgazeti и Batumelebi. Ей грозит до 7 лет тюрьмы за пощечину начальнику полиции Батуми во время протестной акции. Адвокаты называют предъявленные обвинения в нападении на сотрудника МВД несоразмерными.



Уже 19 дней Амаглобели держит голодовку. В «Ассоциации молодых юристов Грузии» сегодня сообщили об ухудшении состояния ее здоровья. Амаглобели ослабла настолько, что не может самостоятельно пройти от камеры до комнаты встреч.



С призывом к освобождению Амаглобели выступили десятки международных и местных правозащитных организаций, зарубежные и грузинские политики, ее многочисленные коллеги.



По данному вопросу к властям Грузии обратились представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Браату, а также комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





