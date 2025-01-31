

Члены правительства Грузии смогут загорать на Мальдивах без виз?

31.01.2025 12:00





Грузия и Мальдивская Республика могут ввести безвизовый режим для представителей власти. Об этом говорится в постановлении правительства.



В документе отмечается, что начинаются переговоры между правительствами Грузии и Мальдив. Речь идет об освобождении от обязанности получения визы владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.



В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Грузии «О международных договорах Грузии» переговоры будут проводиться путем обмена нотами с целью принятия текста Соглашения «Об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов между Правительством Грузии и Правительством Мальдивской Республики», - говорится в постановлении.



В настоящее время для граждан Грузии на Мальдивах действует визовый режим (и наоборот).





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