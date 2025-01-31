

Саакашвили поздравил грузинскую оппозицию с успехом в ПАСЕ

31.01.2025 12:17





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал заявление в Facebook, в котором поздравил оппозицию и грузинский народ с достижением в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).



«Как бывший вице-президент ПАСЕ, поздравляю грузинский народ и оппозицию со вчерашним успехом.



Хочу поблагодарить членов нашей делегации – Тину Бокучаву, Зураба Чиаберашвили, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Саломе Самадашвили и Марика Микиашвили.



Большая благодарность делегации Литвы, Эммануэлю Зингерису, а также делегации Украины и Алексею Гончаренко за их активную поддержку меня, Мзии Амаглобели и всех политзаключённых.



Выход Грузии из ПАСЕ означает официальное международное признание диктатуры».





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