

Кобахидзе: Резолюция ПАСЕ была решением «коллективных Гончаренко»

31.01.2025 14:11





Если закончатся та несправедливость, неверный подход и проблемы, которые мы видим в европейской бюрократии, конечно, мы возобновим работу [в Парламентской ассамблее Совета Европы]. На данном этапе мы не видим в этом смысла, - заявил премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе журналистам в связи с решением правящей партии прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.



По словам премьера, «ситуация в европейской бюрократии очень сложная».



«Вы видите, насколько абсурдные записи включены в резолюцию, которая одобрена 140 голосами. Исходя из этого, в условиях такой несправедливости, в условиях таких проблем наша работа в Парламентской ассамблее Совета Европы потеряла смысл. Мы приняли безальтернативное решение. Если прекратятся те несправедливость, неправильный подход, проблемы, которые мы видим в европейской бюрократии, естественно, мы возобновим работу. На данном этапе не видим в этом смысла», - заявил премьер.



Кроме того, по оценке премьер-министра, «очень трагичное явление тот факт, что одно из лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы тот украинский депутат, который напрямую призывал к открытию второго фронта в Грузии».



«Это было решение коллективных «Гончаренко». Вообще, это очень трагическое событие, что одним из лиц Парламентской Ассамблеи Совета Европы является этот украинский депутат, который прямо призывал нас открыть второй фронт, не смог этого добиться, и теперь пытается как-то «наказать» нас за это. Конечно, наша страна - не должна быть наказана Гончаренко и «гончаренко». Когда одним из лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы является Гончаренко, логичны те несоответствия, которые мы видим в деятельности ассамблеи и в ее резолюциях. Что касается оппозиции, то они тоже коллективные «гончаренко», никакой разницы нет. Они тоже хотели второго фронта и не смогли добиться, из-за этого сегодня они обозлены, как Гончаренко. Из этого исходят все их действия, они иностранные агенты, как и Гончаренко. Единственная их задача - выполнять задание покровителя, а покровитель расстроен тем, что мы не открыли второй фронт», - отметил премьер.





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