

Кобахидзе пристыдил Великобританию за разговоры о санкциях против Иванишвили

31.01.2025 14:40





Премьер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал стыдом Великобритании разговоры о введении санкций против олигарха Бидзины Иванишвили.



«Англия – действительно колыбель демократии. Когда такая страна говорит о санкциях безо всяких доказательств, это, конечно же, абсолютно непонятно. Это страна Джона Локка и в такой стране наказание человека без доказательств – абсолютно постыдное явление», — заявил Кобахидзе в комментарии журналистам.



27 декабря Минфин США включил о Иванишвили в SDN List, что подразумевает заморозку его активов в США, а также запрет на сделки с ним физическим и юридическим лицам США. В Госдепартаменте пояснили, что санкции стали реакцией на подрыв демократических институтов, нарушение прав человека и ограничения фундаментальных свобод в Грузии.



Вскоре в палату общин парламента Великобритании также внесли предложение о введении санкции против Иванишвили. К настоящему времени его поддержали 25 из 650 депутатов.



Автор инициативы, либерал-демократ Джеймс Макклири накануне обратился напрямую к главе МИД Великобритании с призывом задействовать меры против «олигарха-притеснителя, который способствовал вмешательству Путина в демократию Грузии и подорвал ее суверенитет». Вместе с Макклири под призывом подписался американский конгрессмен-республиканец, председатель Хельсинской комиссии Джо Уилсон.



Санкции США против Иванишвили Кобахидзе назвал «наградой за защиту интересов страны», однако возможные ограничения со стороны Лондона в «Грузинской мечте» не вызывают анологичного воодушевления.



В TI указывали, что в случае введения британские санкции ударят по всей бизнес-империи Иванишвили. Значительная часть его активов зарегистрирована в юрисдикции Соединенного Королевства – на Виргинских и Каймановых островах.





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