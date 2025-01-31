

Кобахидзе приветствует приостановку помощи USAID

31.01.2025 16:10





Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе приветствует решение нового президента США Дональда Трампа приостановить все программы американской иностранной помощи на 90 дней.



При этом Кобахидзе надеется, что это решение будет продлено на более долгий срок.



«Как вам известно, финансирование приостановлено на три месяца, и мы очень надеемся, что это финансирование будет приостановлено на более долгое время.



Конечно, все это будет способствовать стабильному развитию нашей страны. Нельзя, что бы извне финансировались попытки дестабилизировать нашу страну», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Обвинения в адрес USAID звучат со стороны «Грузинской мечты» уже давно, включая заявление Службы государственной безопасности о том, что USAID финансировало тренинги, целью которых якобы была подготовка гражданских активистов для участия в «процессах по свержению в Грузии власти».



В ответ на эти обвинения Эрин Элизабет Макки, заместитель администратора USAID по Европе и Евразии, заявила, что «обвинения, выдвинутые против одного из наших проектов помощи, являются ложными и в корне неверно характеризуют цели нашей помощи Грузии».



Тем не менее, «Мечта» по-прежнему пытается представить USAID как организацию, финансирующую беспорядки в Грузии.



USAID поддерживает грузинский народ с 1992 года. С тех пор американский народ через USAID предоставил Грузии помощь в размере 1,9 млрд долларов.



Значительная часть помощи USAID используется для финансирования государственных программ.



«USAID сотрудничает с правительством и народом Грузии с целью укрепления демократических институтов, содействия экономическому росту и соблюдения верховенства закона. Наша цель — помочь Грузии эффективно противостоять влиянию Кремля и содействовать евроатлантической интеграции страны…



В настоящее время USAID инвестирует в 39 программ общей стоимостью 373 миллиона долларов США и годовым бюджетом более 70 миллионов долларов США», — читаем на странице USAID.



По данным USAID, их текущие программы осуществляемые в Грузии направлены на: содействие экономическим реформам, инвестиции в частный сектор и создание рабочих мест, а также укрепление демократических институтов для лучшего реагирования на потребности населения.





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