

На фоне продолжающихся протестов руководство ОВГ подверглось критике

31.01.2025 16:18





Руководство Общественного вещателя Грузии подверглось критике со стороны журналистов канала в ходе заседания Попечительского совета, состоявшегося 30 января. Журналисты открыто критиковали канал за ограниченное освещение проевропейских митингов и отсутствие редакционной независимости. Они также утверждают, что текущие события вокруг находящегося в заключении директора «Батумелеби»/«Нетгазети» Мзии Амаглобели не освещаются в достаточной степени.



Журналисты телеканала Васил Иванов-Чиковани и Нино Зауташвили, известные своей критикой неадекватного освещения телеканалом акций протеста, изначально не были допущены на заседание с группой участников протеста, но после того, как некоторые члены совета настояли на их участии, их допустили на заседание.



Обвинения против руководства Общественного вещателя

На встрече журналист Васил Иванов-Чиковани подверг критике роль председателя Совета Васила Маглаперидзе в принятии редакционных решений и подчеркнул его неправомерное влияние на новостную службу. Маглаперидзе — бывший заместитель председателя «Грузинской мечты» и, как полагают, он оказывает влияние на проправительственную направленность канала.



«Когда на проспекте Руставели лица в черной форме и без удостоверений личности избивали граждан Грузии, Васил Маглаперидзе находился в эфире «Моамбе»», — сказал Чиковани. Он поставил под сомнение право Маглаперидзе принимать редакционные решения и заявил, что его тесные связи с руководством канала нанесли ущерб журналистской независимости. «Есть влияния, голоса людей не слышны, я не меняю свою позицию», — добавил он.



Чиковани выразил солидарность с Мзией Амаглобели, которая объявила голодовку после ее ареста на проевропейском митинге в Батуми. «Общественный вещатель лишь вынес его историю на новостное поле, в то время как мы свободно может обсуждать с конкретными специалистами, соответствуют ли выдвинутые против нее обвинения действиям», — сказал он.



Телеведущая Нино Зауташвили также выразила солидарность с Амаглобели и всеми «узниками совести», добавив, что роль Общественного вещателя очень важна и что он должен в полной мере освещать продолжающиеся в стране акции протеста.



Острые дебаты

На встрече генеральный директор канала Тинатин Бердзенишвили выступила в защиту вещателя и осудила продолжающуюся «кампанию» против канала, повторив, что она не намерена уходить в отставку, несмотря на растущее давление.



Маглаперидзе ответил на обвинения Чиковани во влиянии на новостную службу и признал, что дважды появлялся в эфире во время акций протеста, но добавил, что не вмешивается в редакционную работу. В конце заседания член Совета Лика Басилая-Шавгулидзе выразила мнение участников акции протеста и заявила, что телекомпания нарушает закон, распространяя российскую пропаганду.



После встречи журналисты, придерживающиеся иных взглядов, и организации по защите прав СМИ заявили, что они не удовлетворены полученными ответами, и добавили, что акции протеста с требованием перемен на Общественном вещателе продолжатся.



Борьба заявлениями

Перед вчерашним заседанием несколько членов совета, в том числе Тамила Долидзе, Георгий Якобашвили, Георгий Кохреидзе, Васил Маглаперидзе, Григол Мургулия, Бондо Мдзинарашвили, Изабелла Осипова и Сосо Стуруа, выступили с заявлением, в котором говорилось, что «отдельные лидеры и активисты обращаются к участникам протестов, как будто в настоящее время идет битва за ОВГ, и они призывают их собраться 29 января и праздновать победу над ОВГ, что якобы будет стратегической победой для достижения новых выборов».



В заявлении, опубликованном 27 января, говорится, что сотрудники частных телеканалов, связанные с отдельными политическими партиями, проявляют особую активность и «пытаются установить свой диктат в отношении Общественного вещателя». «Участились призывы к победе над ОВГ и смене руководства, что существенно выходит за рамки свободы слова и принимает форму грубого давления на СМИ», — говорится в заявлении.



Однако три члена совета — Лаша Тугуши, Заза Абашидзе и Лика Басилая-Шавгулидзе — 29 января выступили с отдельным заявлением, в котором дистанцировались от позиции своих коллег. Они раскритиковали председателя совета за игнорирование их многочисленных призывов назначить встречу для обсуждения текущих событий вокруг Общественного вещателя. Они также выразили обеспокоенность по поводу прозрачности бюджета вещателя и программных приоритетов, отсутствия дневных передач, политики вознаграждения на вещателе и разрешения конфликта интересов.



Источник: Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





