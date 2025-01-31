

Мы требуем освобождения Мзии Амаглобели – глава ПАСЕ

31.01.2025 16:33





В эксклюзивном интервью грузинской службе Радио Свобода глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос озвучил призыв к «Грузинской мечте» освободить основателя интернет-изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзию Амаглобели.



«Я хотел бы прокомментировать случай, который хорошо известен вашему народу. Я говорю о журналистке Мзии Амаглобели… Она задержана, она объявила голодовку, и мы – лично я и Ассамблея требуем от правительства Грузии освободить её. Потому что это несправедливо, нечестно. То, что сейчас с ней происходит в заключении, очень похоже на пытку», — сказал Русопулос.



Мзия Амаглобели, которой грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за нанесение пощечины сотруднику полиции (по обвинению в «нападении на сотрудника полиции», которое адвокаты считают необоснованным), объявила голодовку 20 дней назад. Глава ПАСЕ отмечает, что освобождение Мзии Амаглобели – «это способ для правительства Грузии доказать, что оно действительно уважает права человека».



«Я хотел бы напомнить правительству Грузии и премьер-министру, что в этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Европейской конвенции о правах человека. Поэтому каждая страна, которая является членом этой большой организации, которая поддерживает, уважает и служит правам человека, демократии и верховенству закона, должна выполнять свои обязательства», — сказал Теодорос Руссопулос.



Напомним, что Батумский городской суд избрал для Мзии Амаглобели заключение в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года.



Ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели была отпущена, однако вскоре задержана по уголовной статье. Cогласно предъявленным обвинениям, Амаглобели грозит от четырех до семи лет тюрьмы за пощечину, которую она дала начальнику полиции Батуми.



Голодный протест представляет собой значительный риск для жизни и здоровья человека. Даже при надлежащем медицинском наблюдении и прекращении протеста после удовлетворения требований невозможно гарантировать благополучный исход. Для поддержания температуры тела, сердечной деятельности и работы мозга взрослому человеку необходимо не менее 1200 калорий в день. Дополнительно около 400 калорий требуется для минимальной физической активности.





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