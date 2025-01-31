

Специальная пенитенциарная служба сделала заявление о состоянии здоровья Мзии Амаглобели

31.01.2025 16:35





По заявлению главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Урткмелидзе, состояние здоровья Мзии Амаглобели удовлетворительное и стабильное.



Кроме того, по словам Урткмелидзе, Пенитенциарная служба призывает Мзию Амаглобели прекратить голодовку.



«За ней ведется постоянное наблюдение. Лабораторные исследования проводятся практически ежедневно. На данном этапе, по последним данным, существенных изменений не наблюдается.



Представитель Народного защитника ежедневно встречается с обвиняемой и получает информацию о состоянии её здоровья. Информация также доступна адвокату по запросу.



Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что безопасность и здоровье каждого заключенного являются для нас приоритетом. На данном этапе жизни Мзии Амаглобели ничего не угрожает. Забота о её здоровье будет продолжаться в непрерывном режиме.



Мы призываем Мзию Амаглобели прекратить голодовку в интересах её здоровья», — заявил Урткмелидзе.





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