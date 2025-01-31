

Аппарат Народного защитника: Амаглобели и ее семья не обращались с запросом о создании консилиума

31.01.2025 16:40





По данным аппарата Народного защитника, состояние здоровья основателя «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели на данном этапе удовлетворительное.



Как сообщается, Мзии Амаглобели проводятся медицинские исследования и она находится под интенсивным наблюдением врачей.



«31 января представители Народного защитника, включая врача, в очередной раз (уже в восьмой раз) посетили голодающую журналистку Мзию Амаглобели в пенитенциарном учреждении № 5.



Врач побеседовал с Мзией Амаглобели, изучил ее медицинскую документацию и побеседовал с медицинским персоналом пенитенциарного учреждения.



Состояние здоровья Мзии Амаглобели на данном этапе удовлетворительное.



В то же время следует отметить, что до задержания у нее были конкретные проблемы со здоровьем и существует риск возникновения осложнений на фоне голодовки.



Мзия Амаглобели проходит медицинские исследования и находится под интенсивным медицинским наблюдением.



Сообщаем, что аппарат Народного защитника получил результаты последних исследований, проведенных на этой неделе, которые сегодня уже предоставлены адвокату (в дополнение к материалам, предоставленным вчера).



Кроме того, мы хотели бы ответить на вопросы, связанные с созданием консилиума, и пояснить, что ни сама Мзия Амаглобели, ни ее семья, ни ее законные представители такое требование не выдвигали. Народный защитник в рамках предоставленного ему законом мандата рассматривает вопрос о привлечении дополнительных специалистов в случае выявления такой необходимости.



На данном этапе Народный защитник осуществляет активный мониторинг предоставления со стороны Пенитенциарной службы медицинских сервисов Мзии Амаглобели при содействии врача, работающего в аппарате, так же, как в разное время в процессе мониторинга управления голодовкой или другими проблемами со здоровьем у многих других заключенных, объявивших голодовку.



В тоже время, еще раз подчеркиваем, что Народный защитник и его аппарат не включались и не включаются в процесс лечения заключенных. Наш мандат заключается в мониторинге предоставления заключенным медицинского обслуживания, что связано с правом на здравоохранение обвиняемых и осужденных.



Кроме того, Народный защитник публично заявляет, что если на основании медицинских материалов, которые аппарат передает стороне защиты, ими будет поднят вопрос о необходимости дополнительных исследований или иных медицинских услуг, аппарат Народного защитника предпримет дополнительное реагирование в рамках компетенции.



Аппарат Народного защитника интенсивно продолжит запрашивать у Специальной пенитенциарной службы документы о медицинском обслуживании Мзии Амаглобели и периодически навещать голодающую журналистку. О результатах, в рамках защиты персональной информации особой категории, будем информировать общественность», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





