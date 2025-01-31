

Представители омбудсмена навестили медиа-менеджера Мзию Амаглобели

31.01.2025 16:43





«Представители Омбудсмена Грузии, в том числе врач, 31 января навестили Мзию Амаглобели. На данный момент её состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в заявлении, распространённом аппаратом Народного защитника Грузии.



В заявлении отмечается, что у Мзии Амаглобели были определённые проблемы со здоровьем ещё до задержания, и на фоне голодовки существует риск их обострения.



«На данном этапе Народный защитник осуществляет активный мониторинг оказания медицинских услуг Мзии Амаглобели со стороны Пенитенциарной службы при содействии врача, работающего в нашем аппарате. Аналогичный мониторинг ранее проводился в отношении других голодающих заключённых и в случаях других медицинских проблем.



При этом мы ещё раз подчёркиваем, что Омбудсмен и его аппарат не участвуют и не будут участвовать в процессе лечения заключённых. Наш мандат заключается в мониторинге обеспечения заключённых медицинским обслуживанием, что связано с их правом на здравоохранение.



Кроме того, Народный защитник заявляет, что если на основании медицинских материалов, которые наш аппарат передаёт защите, сторона защиты поднимет вопрос о необходимости дополнительных обследований или иных медицинских услуг, мы предпримем дополнительные меры в рамках нашей компетенции.



Аппарат Народного защитника будет продолжать регулярно запрашивать у Специальной пенитенциарной службы документы о медицинском обслуживании Мзии Амаглобели и периодически навещать голодающую журналистку. О результатах, в рамках защиты особо чувствительной персональной информации, мы будем информировать общественность», — говорится в заявлении Народного защитника Грузии.





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