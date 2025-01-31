

Командиру «Грузинского легиона» запретили въезд в Словакию

31.01.2025 17:45





Командиру «Грузинского легиона» Мамуке Мамулашвили будет запрещен въезд в Словакию из-за сведений о его связи с организацией протестов в республике, - по данным российских СМИ, об этом сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток.



Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что связанный с Украиной «Грузинский легион» имеет отношение к организации антиправительственных протестов в стране.



«По имеющейся у нас информации, могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии - хотите верьте, хотите нет - стоит Грузинский национальный легион. Это военная организация, которая является частью украинской армии», - сказал Фицо.



Издание Denník N связалось с Мамулашвили, который заявил, что не знаком с представителями словацкой оппозиции и у него нет времени следить за внутренней политикой Словакии.



«Грузинский легион» распространил заявление, в котором «решительно отверг беспочвенные и абсурдные обвинения словацких властей» в причастности «к предполагаемому государственному перевороту против премьер-министра Роберта Фицо».



«Эти заявления — не что иное, как преднамеренная попытка дискредитировать наше подразделение, которое с 2014 года воюет вместе с Украиной в борьбе с российской агрессией», — заявил Мамулашвили.



Он напомнил, что с аналогичными обвинениями ранее выступали и грузинские власти.



«Теперь словацкие власти решили сыграть в ту же российскую игру, переработав ту же ложь, чтобы преследовать собственные политические цели. Эта тактика хорошо известна и неоднократно использовалась Кремлем для дискредитации тех, кто сопротивляется его влиянию», — добавил он.





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