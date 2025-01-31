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Зурабишвили: Друзья Грузии, присоединяйтесь ко мне и грузинскому народу, чтобы спасти журналистку Мзию Амаглобели
31.01.2025 19:29
Друзья Грузии, присоединяйтесь ко мне и грузинскому народу, чтобы спасти журналистку Мзию Амаглобели из тюрьмы «Грузинской мечты» и освободить Грузию от российского однопартийного режима, - об этом пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет на своей странице в X.
«Свободу Мзии Амаглобели.
Друзья Грузии, присоединяйтесь ко мне и грузинскому народу, чтобы спасти журналистку Мзию Амаглобели из тюрьмы «Грузинской мечты» и освободить Грузию от этого российского однопартийного режима.
Мзия голодает уже 20-й день!!!», - пишет Зурабишвили.
Кроме того, Саломе Зурабишвили заявляет, что правящая партия «издевается над демократией».
«Русский режим в Грузии. Вчера президент, премьер-министр и председатель парламента «Грузинской мечты» наградили орденом Чести сотрудников МВД, которые санкцированы за полицейское насилие, нарушение прав человека и ненадлежащее обращение с демонстрантами. Правящая партия издевается над демократией!», - пишет Зурабишвили.
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