

Зурабишвили: Друзья Грузии, присоединяйтесь ко мне и грузинскому народу, чтобы спасти журналистку Мзию Амаглобели

31.01.2025 19:29





Друзья Грузии, присоединяйтесь ко мне и грузинскому народу, чтобы спасти журналистку Мзию Амаглобели из тюрьмы «Грузинской мечты» и освободить Грузию от российского однопартийного режима, - об этом пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет на своей странице в X.



«Свободу Мзии Амаглобели.



Друзья Грузии, присоединяйтесь ко мне и грузинскому народу, чтобы спасти журналистку Мзию Амаглобели из тюрьмы «Грузинской мечты» и освободить Грузию от этого российского однопартийного режима.



Мзия голодает уже 20-й день!!!», - пишет Зурабишвили.



Кроме того, Саломе Зурабишвили заявляет, что правящая партия «издевается над демократией».



«Русский режим в Грузии. Вчера президент, премьер-министр и председатель парламента «Грузинской мечты» наградили орденом Чести сотрудников МВД, которые санкцированы за полицейское насилие, нарушение прав человека и ненадлежащее обращение с демонстрантами. Правящая партия издевается над демократией!», - пишет Зурабишвили.





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