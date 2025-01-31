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Зурабишвили: Друзья Грузии, присоединяйтесь ко мне и грузинскому народу, чтобы спасти журналистку Мзию Амаглобели


31.01.2025   19:29


Друзья Грузии, присоединяйтесь ко мне и грузинскому народу, чтобы спасти журналистку Мзию Амаглобели из тюрьмы «Грузинской мечты» и освободить Грузию от российского однопартийного режима, - об этом пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет на своей странице в X.

«Свободу Мзии Амаглобели.

Друзья Грузии, присоединяйтесь ко мне и грузинскому народу, чтобы спасти журналистку Мзию Амаглобели из тюрьмы «Грузинской мечты» и освободить Грузию от этого российского однопартийного режима.

Мзия голодает уже 20-й день!!!», - пишет Зурабишвили.

Кроме того, Саломе Зурабишвили заявляет, что правящая партия «издевается над демократией».

«Русский режим в Грузии. Вчера президент, премьер-министр и председатель парламента «Грузинской мечты» наградили орденом Чести сотрудников МВД, которые санкцированы за полицейское насилие, нарушение прав человека и ненадлежащее обращение с демонстрантами. Правящая партия издевается над демократией!», - пишет Зурабишвили.


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