

Русопулос: Парламентская ассамблея - это не частичное соглашение, а орган, участие в котором - не выбор, а обязанность

31.01.2025 19:41





Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Руссопулос в беседе с представителями СМИ подчеркнул, что участие в Ассамблее для грузинской делегации в ПАСЕ является обязательным, а не добровольным, поскольку мандаты членов делегации ратифицированы.



29 января ПАСЕ частично утвердила мандаты членов грузинской делегации при условии, что власти Грузии проведут новые выборы, освободят «всех политических заключенных» и «немедленно прекратят полицейскую жестокость и нарушения прав человека». После принятия этого решения глава делегации «Грузинской мечты» в ПАСЕ Теа Цулукиани заявила, что Грузия приостанавливает свою работу в ПАСЕ, поскольку поставленные Ассамблеей условия, а именно проведение новых выборов, являются несправедливыми и нарушают суверенитет Грузии.



«Парламентская ассамблея — это не частичное соглашение, а орган, участие в котором — не выбор, а обязанность», — заявил президент ПАСЕ журналистам 31 января. «Поскольку мандаты были одобрены, они должны быть представлены в Ассамблее. Это их обязанность».



Президент Руссопулос заявил, что Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы вчера вечером «всесторонне» рассмотрел дело и продолжит его рассмотрение «в ближайшие недели», а решение будет принято на следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в апреле. Однако он не уточнил, какое решение может принять Ассамблея, если грузинская делегация продолжит отказываться работать в Ассамблее. Он сказал: «я не собираюсь сейчас отвечать ни на какие гипотезы. У меня есть гипотеза, но я оставлю ее при себе».



Руссопулос также отметил, что это первый случай, когда мандата делегации ратифицированы, однако делегация отказывается работать в Ассамблее. Он пояснил, что случай Азербайджана был иным, поскольку мандаты его делегации вообще не были ратифицированы.



Он также заявил, что «Грузия должна смириться с тем, что они будут подвергаться контролю» в случаях, когда они не выполняют свой мандат и не соблюдают правила организации. В этом контексте он также рассказал о заключенной под страну журналистке Мзии Амаглобели и обстоятельствах ее задержания. По словам председателя ПАСЕ, обращение с ней в следственном изоляторе, где ей отказывали в доступе к воде и туалету, было «пыткой». «Я думаю, что этот случай подчеркивает важность соблюдения правил, особенно Конвенции о правах человека», — добавил он.



«Грузинская мечта» возвращается к идее Нюрнбергского процесса.



Партия олигарха Бидзины Иванишвили анонсировала начало консультаций по вопросу расследования действий «Единого национального движения».



По словам депутата Владимира Божадзе, уже на следующей неделе будет создана специальная следственная комиссия, определены график и направления ее работы. «Правовую оценку» действиям бывших властей (и, вероятно, в целом – т. н. «коллективного Нацдвижения», т. е. всей оппозиции) будут готовить в течение 6 месяцев.



«Конечно, такая комиссия важна, поскольку за последние 12 лет пребывания «Грузинской мечты» у власти не было никакой правовой оценки «Национального движения» как режима. Конечно, отдельные лидеры отбыли свое наказание – Михаил Саакашвили все еще находится в тюрьме, Кезерашвили, Адеишвили и другие бежали из страны и скрываются от грузинского правосудия, однако, помимо политической оценки, которую грузинский народ делал в течение последних 12 лет, ничего подобного в правовом смысле сделано не было. На это были свои субъективные и объективные причины, но мы выполняем свое предвыборные обещания».



По словам Божадзе, «Грузинская мечта» напомнит гражданам, что каким на самом деле «режимом» является «Национальное движение», сколько бед, крови и слез оно принесло стране, и…



«кто те люди, которые сегодня под прикрытием различных видоизмененных политических партий все еще пытаются вернуться к власти путем насилия».



По его словам, в ответ на обвинения оппонентов «Грузинская мечта» напомнит, что в действительности означает «кровавый режим».



Напомним, политические репрессии против оппозиции основатель партии Бидзина Иванишвили анонсировал еще до октябрьских парламентских выборов.





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