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Бачиашвили: У Иванишвили список из 150 человек, которых либо арестуют, либо вынудят покинуть страну
31.01.2025 20:35
Бывший руководитель Фонда соинвестирования (Бидзины Иванишвили) Гиорги Бачиашвили заявил, что у олигарха Иванишвили есть список из 150 человек, которых планируется либо арестовать, либо вынудить покинуть страну.
По словам Бачиашвили, власти работают над тем, чтобы подавить массовый протест:
«У меня есть информация о списке. Я не могу назвать имена и фамилии или раскрыть источник, но эта информация поступила изнутри. Ведется работа над тем, чтобы выявить до конца всех людей, чье задержание, по их мнению, позволит подавить массовый процесс. [...]
Все, кто сегодня является лицом этого протеста... Но сколько бы людей они ни арестовали, всегда будут появляться новые лидеры, потому что здесь никто не стоит ради денег или чьих-то интересов. [...]
Готовятся самые грязные методы, планируются провокации, обсуждаются силовые методы — запугивание, преследование, подкуп».
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