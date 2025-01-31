Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бачиашвили: У Иванишвили список из 150 человек, которых либо арестуют, либо вынудят покинуть страну


31.01.2025   20:35


Бывший руководитель Фонда соинвестирования (Бидзины Иванишвили) Гиорги Бачиашвили заявил, что у олигарха Иванишвили есть список из 150 человек, которых планируется либо арестовать, либо вынудить покинуть страну.

По словам Бачиашвили, власти работают над тем, чтобы подавить массовый протест:

«У меня есть информация о списке. Я не могу назвать имена и фамилии или раскрыть источник, но эта информация поступила изнутри. Ведется работа над тем, чтобы выявить до конца всех людей, чье задержание, по их мнению, позволит подавить массовый процесс. [...]

Все, кто сегодня является лицом этого протеста... Но сколько бы людей они ни арестовали, всегда будут появляться новые лидеры, потому что здесь никто не стоит ради денег или чьих-то интересов. [...]

Готовятся самые грязные методы, планируются провокации, обсуждаются силовые методы — запугивание, преследование, подкуп».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна