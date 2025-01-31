

Мзия Амаглобели не просит о переводе в клинику - адвокат

31.01.2025 22:09





Адвокат Мзии Амаглобели посетила ее в Руставской женской колонии. Как отметила Майя Мцариашвили ее подзащитная выглядит более ослабленной, чем во время ее последнего визита два дня назад. По ее словам, Амаглобели двигается и говорит медленнее, однако не просит о переводе в клинику.



Мцариашвили также сообщила о получении медицинской документации и результаты проведенных анализов.



«Наконец-то сегодня мы получили медицинскую документацию. Нам сказали, что это последняя документация. Сейчас мы, конечно, покажем это специалистам, и тогда мы сможем что-то сказать с медицинской точки зрения.



С другой стороны, что касается того как выглядит человек голодающий 20 дней, то так она и выглядит. Однако она удивительный человек и она не пытается показать, что она ослаблена. Напротив, она говорит, что нет, «пока я выдерживаю, не беспокойтесь, я еще выдержу, а когда не смогу выдерживать, тогда я скажу вам». «Я выдержу», [она] в том смысле [говорит], что она не просит никакой помощи, не просит, чтобы ее куда-то перевели. Она говорит, нет, я выдерживаю […]



21-го числа был проведен общий анализ крови. Мы также получили результаты анализа проведенного 28-го числа. Ответ на этот анализ она не знала, пока его нам не передали. Теперь они, предположительно, показали его ей и передали нам документы. Сказали, что это все, что они имеют, на сегодняшний день. Однако на следующей неделе, как нам сказала Мзия, они планируют провести серьезные исследования, которые здесь [в тюрьме] провести невозможно», — заявила Майя Мцариашвили.



Адвокат утверждает, что арест Мзии Амаглобели является необоснованным как с точки зрения административного права, так и с точки зрения Уголовного кодекса. По словам Мцариашвили, выдвинутые против нее обвинения также необоснованны. Они обсудили эти вопросы во время встречи, хотя адвокат не стала публично обсуждать детали дела.



По словам Мцариашвили, Амаглобели следит за происходящими в стране процессами и обеспокоена сложившейся ситуацией. Однако в то же время она хочет, чтобы внимание общественности было сосредоточено на других проблемах, а ее заключение и голодовка не становились «главной темой».



«По моим наблюдениям, визуально она выглядит более худой, чем два дня назад. Она стала более медленно двигаться. Ей приходится преодолевать большое расстояние [для встречи с адвокатом], и сама по себе она двигается медленно. Войдя в комнату для встреч, она села и ей понадобилось некоторое время, что бы прийти в себя, после чего мы смогли продолжить разговор. Прийти в себя в том смысле, что она устала. Она говорит медленнее, чем раньше», — рассказала адвокат.



«Она очень беспокоится из-за повышенного к ней внимания и каждый раз нам говорит, что она не главная тема. Что в стране множество незаконно задержанных и избитых людей, и она хочет, чтобы она была главной темой в стране. Она была очень расстроена недавними новостями связанными с Советом Европы», — добавила Майя Мцариашвили.



Директор Netgazeti/Batumelebi Мзия Амаглобели голодает уже 20 дней.



В ночь на 11 января Мзию Амаглобели задержали дважды, первый раз за наклеивание плаката, а второй раз — за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе, что было заснято на камеру. Оппоненты властей говорят, что это не может быть основанием для отказа в залоге, и что так как полицейский не пострадал, на практике такие дела обычно не имеют продолжения. Соответственно, оппозиционно настроенная часть грузинской общественности считает, что Амаглобели задержали незаконно, только по той причине, что она представляет независимые СМИ.



В городах Грузии ежедневно проходят акции солидарности Амаглобели.



В свою очередь, Представительство Евросоюза в Грузии призвало к немедленному освобождению журналистки. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сказал, что шокирован делом Амаглобели.



«Предварительное заключение по уголовному обвинению против женщины средних лет…которая якобы «побила» полицейского! В то время как мы все видели жестокие избиения — женщин избивали люди в масках, и никто не был привлечён к ответственности. Это беспрецедентно… То, что происходит в Тбилиси и других городах последние 60 дней, абсолютно беспрецедентно. А также полное отсутствие желания властей выслушать людей», — сказал 28 января Герчинский.



В поддержку Амаглобели заявление сделала лауреат Нобелевской премии мира, журналистка Мария Ресса, чью книгу «Как одолеть диктатора» Мзия Амаглобели держала в руках на судебном заседании по собственному делу.



Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили также призвала освободить грузинскую журналистку, противостоящую пророссийской политике правительства правящей «Грузинской мечты»



«Свободу Мзии Амаглобели. Она — наша совесть, наше лицо, наша гордость перед лицом репрессий, противостоящая попыткам режима Иванишвили втянуть Грузию в состав России!» — написала Зурабишвили в соцсети «Х».





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