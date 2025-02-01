

МВД призывает организаторов и участников воздержаться от противозаконных действий

01.02.2025 18:35





Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление в связи с акциями, проведение которых было анонсировано на 2 февраля.



Ведомство призывает гражданских активистов и граждан к проведению акций в определенных законом рамках, а также воздержаться от перекрытия автомобильных дорог стратегического значения.



По сводке ведомства, блокирование автомобильной дороги стратегического значения является уголовно наказуемым деянием, предусматривающим лишение свободы сроком на 2 года, а, в случае, если оно совершено группой лиц, - лишение свободы сроком от 2 до 4 лет.



„Как известно общественности, в социальных сетях и различных медиаплатформах распространяется информация о том, что 2 февраля планируется проведение собраний-манифестаций на центральных автомагистралях и автобаннах.



Хотим известить организаторов и участников акции о том, что согласно Постановлению правительства Грузии за №361 от 23 октября 2024 года „Об утверждении перечня объектов стратегического или/и особого значения“, автомобильные дороги международного значения представляют собой объект стратегического или/и особого значения.



В соответствии со Статьей 222-ой Уголовного кодекса Грузии, блокирование автомобильной дороги стратегического значения является уголовно наказуемым деянием, предусматривающим лишение свободы сроком на 2 года, а, в случае, если оно совершено группой лиц, - лишение свободы сроком от 2 до 4 лет.



Призываем гражданских активистов и граждан к проведению акций в определенных законом рамках, а также воздержаться от перекрытия автомобильных дорог стратегического значения.



Здесь же хотим пояснить, что перечень объектов стратегического или/и особого значения включает в себя автомобильные дороги международного значения, а также магистрали и центральные въездные и выездные дороги города Тбилиси. В частности – ту территорию, на которой 2 февраля запланировано проведение акции“, - говорится в заявлении МВД.





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