

Георгий Гахария: Испуганный, неадекватный властитель – признак того, что мы вступили в решающую фазу борьбы

01.02.2025 18:53





Испуганный, неадекватный властитель – признак того, что мы вступили в решающую фазу борьбы, и наша победа – это только вопрос времени, и она неизбежна путем сильного, последовательного, мирного протеста, - об этом в социальной сети Фейсбук пишет лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария.



По его словам, власти „постучатся в двери ко всем“.



«Предатель национальных интересов, испуганная т. н. власть пытается спастись насилием над мирным протестом.



Они постучатся в двери ко всем, в том числе - тем, кто сегодня сидит тихо, думая, что его это не коснется, и своим молчанием поощряет насильственный режим. Это только вопрос времени.



Свободу узникам режима!»- пишет Гахария.





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