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Георгий Гахария: Испуганный, неадекватный властитель – признак того, что мы вступили в решающую фазу борьбы
01.02.2025 18:53
Испуганный, неадекватный властитель – признак того, что мы вступили в решающую фазу борьбы, и наша победа – это только вопрос времени, и она неизбежна путем сильного, последовательного, мирного протеста, - об этом в социальной сети Фейсбук пишет лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария.
По его словам, власти „постучатся в двери ко всем“.
«Предатель национальных интересов, испуганная т. н. власть пытается спастись насилием над мирным протестом.
Они постучатся в двери ко всем, в том числе - тем, кто сегодня сидит тихо, думая, что его это не коснется, и своим молчанием поощряет насильственный режим. Это только вопрос времени.
Свободу узникам режима!»- пишет Гахария.
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