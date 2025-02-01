

Зурабишвили: Когда у протеста есть лицо и имя, это очень сильное оружие, и это оружие зовут Мзия Амаглобели

01.02.2025 19:11





Сегодняшняя борьба направлена на то, что не дать "Грузинской мечте" возможность повести нас туда, куда она хочет идти сама. Пусть, идет сама – когда у протеста есть лицо и имя, это очень сильное оружие, и это оружие зовут Мзия Амаглобели, - указанное заявление пятый президент Грузии сделала в интервью "Батумелеби".



По его словам, Совет Европы своим решением встал на сторону Грузии, остальное – должно сделать общество для того, "чтобы не дойти до того, чтобы оказаться в изоляции".



"Я считаю, что решение Совета Европы было очень верным. Так как, с одной стороны, он выдвинул очень верные условия, и, с другой стороны, не прекратил полномочия грузинской делегации сразу, и это хорошо было осмыслено, так как это бы еще больше отяготило изоляцию нашей страны. Это и не их, и не наша цель, единственное, это может быть целью "Грузинской мечты" для того, чтобы Грузия оказалась еще в более глубокой изоляции. Поэтому, это было верным решением, ответ же, данный грузинской делегацией, был очень неверным. Это и неудивительно именно в связи с тем, что мы видим и свидетелями чего являемся в последний период, они шаг за шагом идут к тому, чтобы отключить Грузию от партеров, сообщества, что было нашей опоры со дня независимости, и ввести нас в такую изоляцию, где у нас останется единственный сосед, партнер, с которым отношения никогда не будут выстраиваться на равноправии. Поэтому, изоляция для нас является губительной и неприемлемой, и мы всячески должны пытаться сохранить и, напротив, усилить отношения с иностранными партнерами. В этом пример Мзии Амаглобели также является очень важным. Это те страны [партнеры], которые глубоко уважают личность.Одно, когда говоришь, что народ выходит на улицы в массовом порядке, другое, когда этот протест имеет свое лицо и имя, это приобретает совсем иное измерение. Мы, может быть, еще не до конца понимаем это, но это очень сильное оружие, и это оружие зовут Мзия Амаглобели",- заявила Зурабишвили.



Помимо этого, в своем интервью Саломе Зурабишвили ответила на вопрос о телефонной беседе между Бидзиной Иванишвили и президентом Франции Эммануэлем Макроном и отметила, что, скорее всего, второго телефонного звонка не будет.



"Я встретилась с ним [Эммануэлем Макроном] спустя несколько дней после своего пребывания в Америке. Он, действительно, не махнул рукой на Грузию, а также на очень острые вопросы, такие как: политзаключенные, вопросы прав человека и демократии. Я не исключаю, что он махнул рукой на Иванишвили, но не мне об этом говорить. Второго звонка, как я знаю, до этого не было, не знаю, будет он или нет", - заявила она.





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