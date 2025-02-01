

Саломе Зурабишвили подчеркнула значимость западных грантов для развития страны

01.02.2025 19:16





Время очнуться для всех. Вопрос не касается политического выбора, это не продолжение вчерашней борьбы между "нац-коцами" (прим. «Единое национальное движение» и «Грузинская мечта»), как это хотят представить. Перед нами иная задача: или уступить государство, то есть идентичность, прошлое и будущее – или освободиться от пропаганды, личных краткосрочных интересов, конформизма и встать на сторону страны, выбрать будущее! – об этом в социальной сети Фейсбук пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



В своем посте Зурабишвили также акцентирует внимание на значении западных грантов.



"Т. н. помощь может быть приостановлена, но, что имело от нее грузинское население, за исключением "НПО-шников"? – этот вопрос, распространяемый по месседжбоксам, показывает не только невежество его авторов, но и неблагодарность, то, что они не думают о будущем.



То, что вы не думаете о свободе будущего поколения и готовите ему диктатуру, мы уже поняли, но то, что вы отказываетесь от их образования, здоровья, защищенности и развития из-за своего нынешнего благополучия, на это какой у вас ответ?



Никакие миллиарды в руках арабских девелоперов (даже, если они будут инвестированы) не обеспечит повышение уровня образования, защищенность людей с ограниченными возможностями или борьбу со СПИД и гепатитом, ни усиление армии или повышение стандартов полиции либо развитие сельского хозяйства, ни … ни …



Меня удивляет такой восторг этих самопровозглашенных патриотов от этой арабской сказки и чудесной сделки – когда это радовала нас такая продажа земель (причем охраняемых территорий), такая растрата интересов страны, массивный въезд иностранцев ни как гостей, а уже как постояльцев, а завтра - хозяев (кто еще будет жить или уже живет в этих батумских и тбилисских небоскребах по цене 2000/3000$ за кв. м?), когда это мы радовались такому падению государства, превращению в бесхребетное существо?", – пишет Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





