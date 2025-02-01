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К «Акту непризнания грузинского кошмара » прибавились еще 4 соавтора
01.02.2025 20:58
К т. н. «Акту непризнания грузинского кошмара»“ прибавились еще 4 соавтора. Указанная информация размещена на странице законопроектов официального сайта Конгресса США.
Законопроект H.R. 243, целью которого является «запрет на любое признание Соединенными штатами правительства Бидзины Иванишвили или управляемого им правительства в каких бы то ни было целя»”, в Нижнюю палата Конгресса США – Палату представителей, представил председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия). Изначально законопроект имел одного соавтора – это был конгрессмен Стивен Коэн (Демократическая партия).
По обновленной информации, у законопроекта появилось еще 4 соавтора, это: Майкл Тернер (Республиканская партия), Ллойд Доггетт (Демократическая партия), Майкл Лоулер (Республиканская партия) и Эммануэль Кливер (Демократическая партия).
Напомним, что до вынесения на голосование законопроект должен пройти рассмотрение в комитетах по юридическим вопросам и иностранным делам.
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