

Саломе Зурабишвили: Это праведная борьба, а в праведной борьбе грузинский народ никогда не проигрывает

01.02.2025 22:10





Это праведная борьба, а в праведной борьбе грузинский народ никогда не проигрывает. Я буду с вами до конца, а конец – это наша победа, победа Грузии, - так к участникам акции протеста в Батуми обратилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, сегодня лицом нашей страны, честью и будущим каждого грузина является Мзия Амаглобели.



«Я хочу посвятить сегодняшний день Мзии Амаглобели. Сегодня она – лицо нашей страны, лицо нашей чести и лицо нашего будущего, поэтому мы все вместе рядом с ней. Я уверена, что у нее все будет хорошо, она будет сильной, так как сегодня она и есть Грузия. Сегодня мы не только вместе, но и вместе с нами растет поддержка из-за рубежа, которая нам также необходима. Борьба - наша, ничья другая, но извне это будет Совет Европы, который четко, на все понятном языке, сказал свое слово, на чьей стороне он стоит, что он стоит на стороне народа, общества. Также сегодня в Америке появились соспоноры резолюции, которая требует непризнания этой нелегитимной власти. Это признаки того, насколько возрастает поддержка этого протеста, который является только нашим. Это будущее нашей страны, за которое мы и вы стоим здесь и будем стоять до тех пор, пока это будет необходимо. Никто не запугает грузинский народ, когда он борется за то, чтобы завтрашняя Грузия была такой свободной, независимой, такой европейской, какой каждый из нас хочет, чтобы она была для наших детей, наших внуков. Это праведная борьба, а в праведной борьбе грузинский народ никогда не проигрывает. В Батуми я хочу пожелать вам выдержки. Хочу заявить о своей солидарности и сказать, что буду с вами до конца, а конец – это наша победа, победа Грузии», - заявила Зурабишвили.





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