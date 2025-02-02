

Джо Уилсон: Я благодарен, что ПАСЕ отвергла и изолировала нелегитимную делегацию «Грузинской мечты»

02.02.2025 10:47





Я благодарен, что ПАСЕ отвергла и изолировала нелегитимную делегацию «Грузинской мечты», каждая организация и страна должна сделать это, - написал председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) на своей странице в X.



«Я благодарен, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отвергла и изолировала нелегитимную делегацию «Грузинской мечты». Каждая организация и страна должна сделать это! Единственный путь вперед - это свободные и справедливые выборы», - написал Уилсон.





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