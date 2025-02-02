

Евросоюз должен предпринять гораздо более строгие шаги в отношении Грузии - Маркета Грегорова

02.02.2025 13:11





Евросоюз должен предпринять гораздо более строгие шаги в отношении Грузии, заявила европарламентарий Маркета Грегорова в интервью грузинской редакции «Голоса Америки».



Таким образом она оценил тот факт, что Парламентская ассамблея Совета Европы оспорила аккредитацию грузинской делегации, подобное произошло с грузинской делегацией впервые.



«По моему личному мнению, это было слабое политическое послание. Я бы хотела увидеть гораздо более строгие меры и согласованные санкции в отношении тех, кто совершил насилие в отношении граждан Грузии и отнял у них европейского будущего, или нарушил выборы. Однако, учитывая, насколько разделены мнения в Совете Европы по этой теме и что есть силы, которые больше поддерживают российский путь, например Словакия и Венгрия, это хотя бы какой-то шаг. Это [шаг] в поддержку демонстрантов и тех, кто хочет европейского будущего», — отметила европарламентарий.



По ее словам, в Европарламенте говорят о множестве политзаключенных, будь то оппозиционно настроенные журналисты или бывший президент Михаил Саакашвили.



«Что касается выборов, Европарламент опубликовал свою резолюцию несколько недель назад. Конечно, все должно произойти с определенными изменениями со стороны «Грузинской мечты». Например, изменения должны коснуться избирательной комиссии. Насколько я знаю, в прошлом году они изменили правила таким образом, что «Грузинская мечта» имеет там наибольшее представительство. Поэтому, конечно, это должно быть вернуться к первоначальному виду, чтобы было больше контроля и открытости. Выборы должны проводиться под наблюдением независимого субъекта. Это могут быть миссии наблюдателей, ОБСЕ или даже ООН - что выберут. Но ясно, что это не может произойти так же, как до сих пор, тогда мы просто окажемся в той же позиции.



Что касается политзаключенных, то это очень и очень тревожно. Мы в Европарламенте говорим о многих политических заключенных, будь то оппозиционно настроенные журналисты или бывший президент Михаил Саакашвили. Но это ни к чему не привело. Единственным оппозиционным журналистом, покинувшим тюрьму, стал Ника Гварамия, помилованный бывшим президентом Саломе Зурабишвили. В остальных случаях «Грузинская мечта» ничего не сделала для облегчения положения политзаключенных. Поэтому теперь, когда у них большинство и они арестовывают еще больше людей, я очень пессимистично настроена в отношении их будущего. Именно поэтому я говорю о необходимости большего давления и адресных санкций со стороны Евросоюза», — отметила депутат Европарламента.



Кроме того, она коснулась журналистки Мзии Амаглобели и отметила, что «действительно симптоматично, как правительство подходит к таким делам».



«Это [дело Мзии Амаглобели] указывает на то, что теперь у «Грузинской мечты» нет того европейского будущего, претензию на которое они имели перед выборами. Я думаю, что очень важно знать о ее [Мзии Амаглобели] состоянии и должны обеспечить ее благополучие... Даже в случае, если у вас есть политические заключенные, основные правила — обеспечить им необходимое медицинское лечение, здравоохранение и все остальное. Если «Грузинская мечта» этого не сможет, она позиционирует рядом с Беларусью и Россией. Это довольно ясная оценка и нечто очень, очень тревожное», — отметила европарламентарий.





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