

Акубардия: Сопротивление не прекратится, какие бы советские методы ни применялись против народа

02.02.2025 16:24





Сопротивление не прекратится, какие бы советские методы ни применяли против народа, - заявила одна из лидеров партии «Гахария за Грузию» Теона Акубардия в связи с анонсированной сегодня акцией протеста и заявлением МВД по этому поводу.



По ее оценке, это в очередной раз показывает страх режима, который очень близок к обрушению.



«Режим настолько запуган непрерывным сопротивлением народа, что теперь называют улицы Тбилиси магистралями, несмотря на то, что магистраль это абсолютно иное и это стратегический объект. К людям врываются домой за пост в Facebook, служащий собранию людей на акции. В этом посте не было речи о перекрытии. Соответственно, это еще раз демонстрирует страх режима, который очень близок к обрушению. Это еще раз демонстрирует те большевистские методы, которые они используют для запугивания собственного народа, и которые были очень четко видны и вчера. Это еще раз показывает, что они неизбежно закончатся, потому что сопротивление не прекратится, какие бы советские методы они ни применяли против народа», — заявила Акубардия.





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