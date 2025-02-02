

Зурабишвили: Важно, что протест развернулся в масштабе всей страны

02.02.2025 17:05





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с молодежью, активистами и представителями неправительственного сектора в Поти.



Местные жители приняли Саломе Зурабишвили в социальном пространстве «Лимена» и рассказали о случаях давления, запугивания и притеснения в ходе протеста в Поти. По их словам, цель этих действий - насадить страх в обществе и подавить протест.



Саломе Зурабишвили заявила, что главным орудием протеста в стране является общество, единство народа, поддержка, солидарность и духовная решимость.



По ее же словам, также важно, что протест развернулся в масштабе всей страны, и в него включились все регионы Грузии, что следует ценить, так как мы знаем, что в небольших городах активизм сложнее.



«Я рядом с вами, с вами, и мы будем вместе до конца!» - сказала Зурабишвили.





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