|
|
|
Зурабишвили: Важно, что протест развернулся в масштабе всей страны
02.02.2025 17:05
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с молодежью, активистами и представителями неправительственного сектора в Поти.
Местные жители приняли Саломе Зурабишвили в социальном пространстве «Лимена» и рассказали о случаях давления, запугивания и притеснения в ходе протеста в Поти. По их словам, цель этих действий - насадить страх в обществе и подавить протест.
Саломе Зурабишвили заявила, что главным орудием протеста в стране является общество, единство народа, поддержка, солидарность и духовная решимость.
По ее же словам, также важно, что протест развернулся в масштабе всей страны, и в него включились все регионы Грузии, что следует ценить, так как мы знаем, что в небольших городах активизм сложнее.
«Я рядом с вами, с вами, и мы будем вместе до конца!» - сказала Зурабишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна